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Zincirlikuyu’da metrobüse binemedim kavgası kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2024 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
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Zincirlikuyu’da metrobüse binemedim kavgası kamerada

Zincirlikuyu metrobüs durağında bekleyen bir kişi, önündeki kişinin aracın dolu olduğunu öne sürerek metrobüse binmemesi sebebiyle aracı kullanamadı. Bunun üzerine ikili arasında yaşanan kavgayı duraktaki diğer yolcular güçlükle ayırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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