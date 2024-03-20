Belalı yolda feci kaza! Direksiyon eğitmeni hayatını kaybetti
İstanbul Esenyurt'ta feci bir kaza yaşandı. Direksiyon eğitmenliği yapan Çetin Y.'nin hayatını kaybettiği, 2 kursiyerin de yaralandığı kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bölgede yaşayanlar o yolda her hafta kaza yaşandığını söyledi.
Esenyurt'ta meydana gelen kazada, sürücü kursunda direksiyon eğitmenliği yapan Çetin Y. hayatını kaybetti. 2 kursiyerin de yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, Çetin Y.'nin kullandığı otomobilin, ara sokaktan çıkan minibüse vurduktan sonra savrularak bariyerlere çarptığı görülüyor.
Kaza, 15.00 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi, 1587. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre sürücü kursu eğitmeni Çetin Y.'nin kullandığı 34 RD 6198 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan 34 BEU 735 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada, Çetin Y. ve 2 kursiyer otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Çetin Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
2 yaralı kursiyer ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen minibüs şoförü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Çetin Y'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Çetin Y.'nin kullandığı sürücü kursuna ait otomobilin, ara sokaktan çıkan minibüse vurduktan sonra savrularak bariyerlere çarptığı görülüyor.
"BURADA HAFTADA BİR İKİ KERE KAZA OLUYOR"
Kazayı anlatan Sedat Çelik, "Burası yeni açılan bir yol, yaklaşık 1 yıl önce açıldı. Haftada bir iki defa burada kaza meydana geliyor. Bugünkü kazada ölümle sonuçlandı. Bundan sonraki canlar yanmasın diye yetkililerden buraya önlem almalarını istiyoruz. Işıkların yapılmasını istiyoruz. Otomobil minibüsü fark edemiyor. Otomobil minibüse çarpıp bariyerlere vuruyor" dedi.
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