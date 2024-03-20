Belalı yolda feci kaza! Direksiyon eğitmeni hayatını kaybetti

"BURADA HAFTADA BİR İKİ KERE KAZA OLUYOR"

Kazayı anlatan Sedat Çelik, "Burası yeni açılan bir yol, yaklaşık 1 yıl önce açıldı. Haftada bir iki defa burada kaza meydana geliyor. Bugünkü kazada ölümle sonuçlandı. Bundan sonraki canlar yanmasın diye yetkililerden buraya önlem almalarını istiyoruz. Işıkların yapılmasını istiyoruz. Otomobil minibüsü fark edemiyor. Otomobil minibüse çarpıp bariyerlere vuruyor" dedi.

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