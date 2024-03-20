Bursa-Bilecik arası 25 dakikaya indi! Bilecik-Yenişehir Devlet Yolu açıldı

Bakan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar dolar, sadece kara yollarına ise 165 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirdiklerini, 22 yıl önce 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 29 bin 400 kilometreye çıkardıklarını anlattı.

Sadece 6 şehir bölünmüş yollarla birbirine bağlıyken bugün 77 ili bölünmüş yollarla birbirine bağladıklarını vurgulayan Uraloğlu, "1714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu 3 bin 726 kilometreye ulaştırdık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık. Ülkemizi yarınlara taşıyacak yeni kara yolu projelerine de devam ediyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, son 22 yılda Bilecik'in ulaşım ve iletişim altyapısı için 110 milyar 562 milyon lira yatırım gerçekleştirdikleri bilgisini verdi.