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Yüksekova’da evi sular altında kalan 5 nüfuslu aile, akrabalarına sığındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2024 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
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Yüksekova’da evi sular altında kalan 5 nüfuslu aile, akrabalarına sığındı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 5 nüfuslu Metin ailesinin evi yağışlardan dolayı sular altında kalırken, aile akrabalarına yerleşti.

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