İzmir’de yolun karşısına geçen çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziemir - Konak istikametinde seyir halinde olan M.Ö. (31) yönetimindeki 35 ATK 514 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Kemal Yenidünya ve eşi Nurhayat Yenidünya'ya çarptı.