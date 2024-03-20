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Kadıköy'de feci kaza! Kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı: Yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2024
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Kadıköy’de feci kaza! Kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı: Yaralılar var

Kadıköy'de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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