Meteoroloji haritayı güncelledi! 10 ile sarı kodlu alarm | Donacağız! Kar kapıda...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu yayımladı. Bahar havasının kendisini hissettirmesinin beklendiği günlerde Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı geldi. Buna göre; perşembe günü itibarıyla yurdun iç kesimlerde kar yağışı etkisini gösterecek, yurt genelinde sıcaklıklar düşecek. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Konya ve Erzurum'da hava nasıl olacak? Sarı kodlu uyarı gelen 10 il hangileri? İşte detaylar...
Meteoroloji 3.Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre bugün hava sıcaklığı 5 ile 9 derece arasında düşecek.
Yayınlanan tahmin raporunda, "Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, bu gece saatlerinde Bursa'dan başlayacak yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren bölge geneline yayılacağı, yağışlar genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığının 5 - 9 derece azalması beklenmektedir. Rüzgâr, kuzey ve kuzeybatı yer yer kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, yarın öğle saatlerinde Bursa'nın batı ve kıyı kesimlerinde kuvvetli (30 - 50 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir" denildi.
Eskişehir ve ilçelerinin, parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren yağmurlu yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor.
10 İLE SARI ALARM
Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Muş, Siirt, Van, Batman, Şırnak, Ağrı
HAVA SICAKLIĞI: İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'nın güneyinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, güney kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, çığ riski, buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ZİRAİ DON UYARISI
Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre Niğde genelinde Çarşamba günü hafif şekilde başlaması beklenen zirai don hadisesinin, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri etkisini artırarak orta kuvvette ve yer yer kuvvetli şekilde görüleceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.
Oluşması muhtemel riskler zirai don, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşın uyarıldığı açıklamada, muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi. Zira don tehlikesinin 19-24 Mart tarihleri arasında beklendiği belirtildi.
ÖĞLEDEN SONRA BAŞLAYACAK
Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölgenin yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağış olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 3.Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre hava sıcaklığı 5 ile 9 derece arasında düşecek. Yayınlanan tahmin raporunda, "Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, bu gece saatlerinde Bursa'dan başlayacak yağışların, öğle saatlerinden itibaren bölge geneline yayılacağı, yağışlar genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığının 5 - 9 derece azalması beklenmektedir. Rüzgâr, kuzey ve kuzeybatı yer yer kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinde Bursa'nın batı ve kıyı kesimlerinde kuvvetli (30 - 50 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir" denildi.
Eskişehir ve ilçelerinin, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor.
VAN'DA SABAH BAŞLAYAN YAĞMUR, AKŞAM YERİNİ KARA BIRAKTI
Van'da sabah saatleri itibariyle başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşırken, lapa lapa yağan kar, kısa sürede her yeri beyaz örtüyle kapladı. Martta lapa lapa yağan karın altında gezintiye çıkan vatandaşlar, kış mevsiminde bölgenin güzelliğinin kar yağışı ile olduğunu söyledi. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezindeki yollarda trafiğin aksamaması için kar temizliği yaptı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 7°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 9°C
Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 10°C, 16°C
Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 15°C
Sağanak yağışlı
MUĞLA 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 10°C, 20°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 20°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY 11°C, 17°C
Yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 13°C, 20°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 14°C
Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 2°C, 10°C
Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 3°C, 12°C
Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS -1°C, 11°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 9°C
Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KARABÜK 2°C, 12°C
Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 10°C
Yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 0°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusu ile Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 0°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Adıyaman dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 5°C, 16°C
Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 6°C, 16°C
Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 8°C, 18°C
Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
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