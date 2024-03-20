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Son dakika | Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2024 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
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Son dakika | Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesi olarak belirlendi.

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