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Mersin'de tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2024
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Mersin’de tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi

Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 obje ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen eserler de incelenmesi için Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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