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Reklam Kurulu'ndan tüketiciyi aldatıcı reklam ve faaliyetlere ceza yağdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2024 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
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Reklam Kurulu’ndan tüketiciyi aldatıcı reklam ve faaliyetlere ceza yağdı

Son dakika haberine göre Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatıcı reklam ve faaliyetlere 17 milyon lira ceza kesti. Kurul ayrıca internet alışveriş sitelerinin üyelik şartlarını da mercek altına aldı.

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