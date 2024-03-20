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Sağanak sonucu kapanan Şırnak- Uludere kara yolu ulaşıma açıldı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 20.03.2024
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Sağanak sonucu kapanan Şırnak- Uludere kara yolu ulaşıma açıldı

Sağanak sonucu debisi yükselen akarsuyun taşmasıyla kapanan Şırnak-Uludere kara yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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