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Antalya'da feci kaza! Ceza infaz koruma memuru Şahin Bayraktar hayatını kaybetti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.03.2024
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Antalya’da feci kaza! Ceza infaz koruma memuru Şahin Bayraktar hayatını kaybetti

Antalya'da kontrolden çıkarak devrilen araçtaki ceza infaz koruma memuru Şahin Bayraktar (39), hayatını kaybetti.

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