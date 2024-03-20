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Rize'de silahlı kavga! 3 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2024
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Rize’de silahlı kavga! 3 kişi yaralandı

Rize’de iki grup arasında sokak ortasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

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