20 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Önce katliam yaptı, sonra ziyafet çekti: 'Paşalar gibi de yatacağım' paylaşımı yapmış

Önce katliam yaptı, sonra ziyafet çekti: 'Paşalar gibi de yatacağım' paylaşımı yapmış

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2024 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
ABONE OL
Önce katliam yaptı, sonra ziyafet çekti: ’Paşalar gibi de yatacağım’ paylaşımı yapmış

Batman'da, birlikte yaşadığı Esra Yılmaz (25) ile yanındaki Rüknettin Özdemir'i (25), mesajlaştıkları iddiasıyla tabancayla öldüren Ramazan Baykara'nın, olaydan sonra gittiği lokantada yemek yediği ve çektirdiği fotoğrafa da 'Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacam' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Baykara, tutuklandı. Esra Yılmaz'ın annesi Çiğdem Yılmaz, "Kızım namussuzluk yapmadı. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA