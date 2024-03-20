Almanya’dan 8 milyon euro kaçıran Yasemin Gündoğan yakalanarak tutuklandı

BİLİNÇLİ OLARAK SİLMEDİ

Müşterilerin talep ettiği nakit tutarların büyük bir kısmını mühürlü torbalar şeklinde paketleme görevini üstlenen Gündoğan, bir yandan da aynı vardiyada görevli güvenlik personeli Henning Behrens ile yakınlaştı.. Tanınmamak için sosyal medya hesaplarından tüm fotoğraflarını kaldıran Gündoğan, 5 yıl önce çektirdiği bir kaç fotoğrafı bilinçli olarak silmedi.

8 MİLYON EURO İLE UZAKLAŞTI

Tarihler 19 Mayıs 2023'ü gösterdiğinde soygun için ilk adım atıldı. Gündoğan'ın çocukluk arkadaşı Büşra Satılmış, evine 18 kilometre uzaklıktaki Spandau bölgesinde hizmet veren araç kiralama merkezinden siyah bir minibüs kiraladı. Ardından, Bremen'de kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce siyah bir minibüse ait HB-DW 143 nolu plaka çalındı. Çalınan plaka N-6 otoyolunda bir depoda, kiralanan aracın plakasıyla değiştirildi. Tarihler 21 Mayıs'ı gösterdiğinde ise çalıntı minibüsle Loomis şirketine giriş yapan Büşra Satılmış, 21:15 sıralarında Yasemin Gündoğan ve 8 miyon euroyu alarak bölgeden uzaklaştı.