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Kedi Eros davasında yeni gelişme! Savcı karara itiraz edecek...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2024
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Kedi Eros davasında yeni gelişme! Savcı karara itiraz edecek...

İstanbul Başakşehir’de yılbaşı gecesi Eros adlı kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldürmesi sebebiyle İbrahim Keloğlan’a verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasına Cumhuriyet Savcısı itiraz edecek. İşte detaylar...

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