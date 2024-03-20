Beyoğlu’nda iki iş yeri alevlere teslim oldu!

Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki başka bir dükkana ve park halindeki İETT otobüsüne sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına farklı ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın uzun süren çalışmaların ardından güçlükle söndürüldü. Yangın sırasında iş yerleri kullanılamaz hale gelirken, otobüste hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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