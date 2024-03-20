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Üreticisinin yüzünü güldüren meyve "karadut"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2024
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Üreticisinin yüzünü güldüren meyve karadut

Mersin'de örtü altında yetiştirilen üreticisinin de yüzünü güldüren turfanda 'karadut' hasadı devam ederken hem ülke içinden hem de yurtdışından talep görüyor.

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