Edirne’de tek katlı ev alev alev yandı! Ev sahibi uzun süre gözyaşı döktü
YAŞAM ahaber.com.tr
EDİRNE’nin Keşan ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında, tek katlı ev kullanılmaz hale geldi. Yangını öğrenerek evine gelen Birsen Cambaz, uzun süre gözyaşı döktü.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Mısır Sokak'ta çıktı.
Sokak üzerindeki tek katlı evde yalnız yaşayan Birsen Cambaz, komşularına misafirliğe gitti.
Bu sırada iddiaya göre evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangını öğrenerek evine gelen Birsen Cambaz, uzun süre gözyaşı döktü. Polis, çevrede toplanan vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.
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