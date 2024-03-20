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Hatalı park edilen araçlara ceza yağdı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.03.2024 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
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Hatalı park edilen araçlara ceza yağdı

Son dakika haberleri... Eskişehir’de polis ekiplerince 13 Mart ile 20 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda 267 araca 256 bin TL para cezası yazıldı.

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