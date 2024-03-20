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İliç'teki maden faciasında bir tutuklama daha

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2024
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İliç’teki maden faciasında bir tutuklama daha

Erzincan İliç'teki altın madeni sahasında yaşanan toprak kayması ile ilgili devam eden soruşturma kapsamında, bir mühendis daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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