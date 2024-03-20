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Ankara’da cinnet geçiren koca dehşeti: 1 ölü 2 ağır yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2024 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
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Ankara’da cinnet geçiren koca dehşeti: 1 ölü 2 ağır yaralı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde cinnet geçiren koca, bıçakla karısını öldürdükten sonra araya giren oğlunu ağır yaraladı. Cinnet geçiren kocanın da ağır yaralı olduğu bildirildi.

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