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Türk havacılığının altın çağı! Bayraktar TB3 23. uçuş testini başarıyla tamamladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2024
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Türk havacılığının altın çağı! Bayraktar TB3 23. uçuş testini başarıyla tamamladı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) BAYRAKTAR TB3'ün 23. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli SİHA BAYRAKTAR TB3'ün 23. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

Bayraktar TB3 9 saat havada kalırken toplam uçuş süresini ise 184'e çıkardı.



Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından başarılı test uçuşuna ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Türk havacılığının altın çağı

BayraktarTB3 23. Test Uçuşu | 23rd Flight Test

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