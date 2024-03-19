Türk havacılığının altın çağı! Bayraktar TB3 23. uçuş testini başarıyla tamamladı
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) BAYRAKTAR TB3'ün 23. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli SİHA BAYRAKTAR TB3'ün 23. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
Bayraktar TB3 9 saat havada kalırken toplam uçuş süresini ise 184'e çıkardı.
Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından başarılı test uçuşuna ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Türk havacılığının altın çağı
BayraktarTB3 23. Test Uçuşu | 23rd Flight Test
Aselsan CATS ile Orta ve Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi | Medium and High-Altitude System Identification Test with Aselsan CATS
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SGK'dan 12,5 Yıl Çalışana Erken Emeklilik Şansı! 4500-3600 Günle EYT Beklemeden Piyango Vurdu! 47-48-49-50 Yaşla...
- Bulaşık Makinesinde Alüminyum Folyo Mucizesi! Gıcır Gıcır Bulaşıklar İçin...
- Kola Kutusu Kapağının Gizli Faydası! Atmadan Önce Bunu Görün!
- Küf Lekelerine Son! Derz Aralarını 2 Malzemeyle Işıl Işıl Parlatın!
- Gram Altında Son Saatler! İslam Memiş Son Noktayı Koydu! O Tarihte Aldınız Aldınız!
- Zorlu Optik İllüzyon: Sincapların Arasındaki Fareyi 15 Saniyede Bulabilir misin?
- AFAD'dan Müjde! 30.723 Deprem Konutu Hak Sahipliği Anahtar Teslim Listesi! Youtube Canlı-Asil Kazananlar
- Telefonlar mikrop saçıyor! Teknolojik aletler ve birçok yüzey nasıl temizlenmeli? Mikroplardan kurtulma yolları...
- Dünyada Bile Adaşı Yok! Bu İsim Türkiye'de Tek
- WhatsApp'ta Ekran Görüntüsü Alıcılara Çekiç Darbesi! Devrim Niteliğinde...
- Yerel Seçim Anketi 2024 | Ankara'da Turgut Altınok rüzgarı esiyor! %70'in oyu belli! Cumhur İttifakı-AK Parti-MHP, CHP, İYİ Parti...
- Emeklilere Müjdeli Haber Saat 9.06'da Geldi! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun Hesapları Dolacak! 10.000, 11.500. 14.000 TL Alana Çifte Jest!