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Bursa'da Duvara çarpan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2024 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
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Bursa’da Duvara çarpan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün duvara çarptığı otomobil alev alev yandı.

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