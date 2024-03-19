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Türkiye'den Gürcistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2024
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Türkiye’den Gürcistan’daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından hazırlanan ramazan yardım kolileri, Gürcistan'da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

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