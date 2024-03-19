İzmir’de 67 ayrı uyuşturucu operasyonunda 55 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 10- 16 Mart tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 67 ayrı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 7 kilo 207 gram esrar ve skunk, 2 kilo 490 gram metamfetamin ve 29 bin 517 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca 9 hassas terazi, 7 tabanca, bir tüfek ve 42 fişek ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda; işlem yapılan 180 şüphelinin 30'una adli kontrol tedbirleri uygulanırken, 55'i tutuklandı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN