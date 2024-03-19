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İzmir'de 67 ayrı uyuşturucu operasyonunda 55 tutuklama

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2024
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İzmir’de 67 ayrı uyuşturucu operasyonunda 55 tutuklama

İzmir'de, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 67 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Operasyonlarda işlem yapılan 180 şüpheliden 55'i tutuklandı.

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