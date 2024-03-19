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İzmir’de metro girişinde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2024
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İzmir’de metro girişinde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, metro girişinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda seken kurşunlar metroya binmeye çalışan 2 kişinin de hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.

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