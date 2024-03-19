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Şehit yakınları ve gazilere iftar!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2024
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Şehit yakınları ve gazilere iftar!

15 Temmuz Derneği şehit ve gazi yakınlarına iftar yemeği verdi. Dernek Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Gerek bu mekanda gerek İstanbul'un başka kesimlerinde ve Türkiye'deki değişik illerimizde yaşayan şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret etmek suretiyle onlara bir teşekkür borcumuzu ifa ediyoruz" dedi.

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