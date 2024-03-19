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Ticaret Bakanlığı şubatta 543 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2024 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
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Ticaret Bakanlığı şubatta 543 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 543 firma için izin belgesi düzenledi. Firma talebine istinaden 24, resen de 3 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

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