19 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kurusıkı tabancayla oynayan 2 çocuk, silahın ateş almasıyla yaralandı

Kurusıkı tabancayla oynayan 2 çocuk, silahın ateş almasıyla yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2024
ABONE OL
Kurusıkı tabancayla oynayan 2 çocuk, silahın ateş almasıyla yaralandı

Kayseri'de O.D. (16) ile C.A. (16) isimli iki arkadaş bahçede oynadıkları sırada, kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu hafif şekilde yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA