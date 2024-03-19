19 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bağcılar'da muhtar adayının seçim ofisi önünde havaya ateş açıldı

Bağcılar'da muhtar adayının seçim ofisi önünde havaya ateş açıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2024
ABONE OL
Bağcılar’da muhtar adayının seçim ofisi önünde havaya ateş açıldı

Türkiye yerel seçimlere giderken Bağcılar'da muhtar adayı Münevver Adan'ın seçim ofisinin önünden geçen motosikletli kişiler iddiaya göre 4 gün arayla iki kez silahla havaya ateş açarak kaçtı. Polis ekipleri silahla havaya ateş açan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA