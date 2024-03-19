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Adana'da FETÖ üyesi eski zabıt katibine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2024
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Adana’da FETÖ üyesi eski zabıt katibine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski zabıt katibi, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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