19 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da polise teslim olan cinayet zanlısı tutuklandı

Muğla'da polise teslim olan cinayet zanlısı tutuklandı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2024
ABONE OL
Muğla’da polise teslim olan cinayet zanlısı tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, polise teslim olan cinayet zanlısı emniyette suçunu itiraf etti. Zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA