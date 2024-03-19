Muğla’da polise teslim olan cinayet zanlısı tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, polise teslim olan cinayet zanlısı tutuklandı. Hocabedrettin Mahallesi Karacahisarlı Sokak'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Alican Kırca'nın (61) cinayet zanlısı M.A, polis ekiplerine teslim oldu. Emniyette suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hocabedrettin Mahallesi Karacahisarlı Sokak'ta yürüyen Alican Kırca, 3 Mart'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmiş, polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN