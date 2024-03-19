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Düzce tır’a çarpan tankerin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiyeciler kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2024
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Düzce tır’a çarpan tankerin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiyeciler kurtarıldı

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda tıra arkadan çarpan tankerin sürücüsü Semih Tufan (51), sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonunda kurtarıldı. Yaralanan Tufan, hastaneye kaldırıldı.

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