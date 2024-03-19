Meteoroloji haritayı güncelledi! Sıcaklıklar düşüyor! O illere kar yağacak...
Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları mevsim normalleri altına düşecek.Öte yandan yurdun çarşamba günü yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği, yağmur şeklinde başlayacak yağışların perşembe ve cuma günü İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve Akdeniz'in yüksek kesimlerinde kar şeklinde görüleceği bildirildi. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Erzurum'da hava nasıl olacak? Hangi illere kar bekleniyor? İşte o detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkenin güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz,İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kıklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yurdun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Rize'de kuvvetli , yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Hakkari, Van'ın güneyi ile ve Şırnak'ın doğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara ve Batı Karandeniz'de pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
METEOROLOJİ UYARDI: ANKARA'YA KAR GELİYOR!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bugün yağmur şeklinde başlayacak yağışların, perşembe gününden itibaren kar yağışına dönmesi bekleniyor. Cuma günü de etkili olacak kar yağışı ile birlikte kentte sıcaklık değerleri gece en düşük 0, en yüksek ise 4 derece civarında seyredecek.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ülkemizin doğusunda görülecek yağışların, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Rize'de kuvvetli sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari, Van'ın güneyi ile ve Şırnak'ın doğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, çığ riski, buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KAR VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Bitlis, Hakkari, Muş, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Van ve Şırnak'a sağanak yağış ve kar uyarısı yapıldı.
KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Karlıova'da ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde yağışın etkisini arttırmasıyla kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, Karlıova- Erzurum karayolunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Karayolları, İlçe Özel İdaresi ve Belediye ekiplerince temizlik çalışmaları başlatıldı.
HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde gece saatlerinde başlayıp, sabahta etkisini devam ettirecek yoğun yağışlardan bölgesel olarak kar ve yağmurdan dolayı, sel riski başta olmak üzere taşkın gibi diğer hususlar göz önünde tutularak 19 Mart 2024 Salı günü ilimiz genelinde yükseköğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaklardır" denildi.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla çok bulutlu, öğleden sorna Edirne, Tekirdağ, Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağmurlu
İSTANBUL 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağmurlu
KOCAELİ 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY 11°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN 13°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 15°C
Parçalı bulutlu
KONYA 4°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİVAS 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinden pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 0°C, 14°C
Parçalı bulutlu
KARABÜK 1°C, 16°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 8°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ile Gümüşhane'de kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda kuvvetli, Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hakkari ve Van çevreleri başta olmak üzere bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların güneyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
KARS -2°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ŞANLIURFA 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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