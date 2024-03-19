Meteoroloji haritayı güncelledi! Sıcaklıklar düşüyor! O illere kar yağacak...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda kuvvetli, Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hakkari ve Van çevreleri başta olmak üzere bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların güneyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KARS -2°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ŞANLIURFA 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ŞÖYLE...





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