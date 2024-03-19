Karşıya geçmek isteyen 5 yaşındaki kıza araba çarptı metrelerce savruldu! O anlar kamerada





"YETKİLİLERİN ÖNLEM ALMASI LAZIM"

Kazayla ilgili konuşan mahalle sakini Muhammed Yavuz, "Biz de bu mahallede yaşıyoruz, kazayı duyar duymaz büyük bir üzüntü duyduk. İşlek cadde, çoluk çocuk annesinden kaçıyor. Böyle kötü bir durumla karşılaşıyoruz. Benim de kız çocuğum var. Çocuğun durumu ağır, inşallah iyileşir. Buna bir 'dur' demek lazım. Her gün haberlerde görüyoruz. Caddeye bir kasis mi olur, hız engelleyici mi olur ya da trafik lambası mı olur... Yetkililerin buna bir 'dur' demesi lazım." diye konuştu.

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