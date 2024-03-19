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İntihar etmek için çıktığı üst geçitten düştü, o onlar kamerada! Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.03.2024
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İntihar etmek için çıktığı üst geçitten düştü, o onlar kamerada! Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde intihar teşebbüsü için köprüye çıktığı iddia edilen bir kişi, tutunduğu korkuluklarda daha fazla dayanamayıp aşağı düştü. Ağır yaralanan gencin düşme anları cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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