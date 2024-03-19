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Konya'da dehşet! Otomobil otobüs durağına daldı | Ölü ve yaralılar var

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2024 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
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Konya’da dehşet! Otomobil otobüs durağına daldı | Ölü ve yaralılar var

Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun kenarındaki otobüs durağına daldı. Yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Bekir Taşkın idaresindeki 42 J 2873 plakalı otomobil, Konya-Karaman kara yolunun 25. kilometresinde, durakta bekleyenlere çarptı.

Kazada, Mordagül Tutgak (59), Elif (42), Dudu (33) ve Nergiz Gül (48) yaşamını yitirdi.

Sürücü Taşkın ile Bahriye Taşkın (43), Ümmühan Taşkın (16), Türkan Gül (13) ve Sibel Özgürlü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı, hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Cenazeler, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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