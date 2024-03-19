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Hakkari çukurca kara yoluna çığ düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2024
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Hakkari çukurca kara yoluna çığ düştü

Çukurca kara yoluna çığ düştü. Çığ tünelinin üzerine düşen karlar, ekipler tarafından temizlenmeye çalışılıyor. Onlarca araç yolda beklerken, çığ düşme anı, cep telefonuyla görüntülendi.

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