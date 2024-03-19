Firari FETÖ'cü Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı
Son dakika haberine göre kayyum atanan Boydak Şirketler grubunun eski yönetim kurulu üyesi firari FETÖ'cü Bekir Boydak, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari durumdaki Bekir Boydak, Çekmeköy'de saklandığı villada yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleriyle ilgili yapılan çalışmalarda, kayyum atanan Boydak Şirketler grubunun yönetim kurulu üyesi firari durumdaki Bekir Boydak'ın Çekmeköy'de bir villada saklandığını belirlendi.
Ekipler, hakkında Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Boydak'ın kaldığı adresi bir süre izlemeye aldı.
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