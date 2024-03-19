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Firari FETÖ'cü Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2024 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
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Firari FETÖ’cü Bekir Boydak İstanbul’da yakalandı

Son dakika haberine göre kayyum atanan Boydak Şirketler grubunun eski yönetim kurulu üyesi firari FETÖ'cü Bekir Boydak, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari durumdaki Bekir Boydak, Çekmeköy'de saklandığı villada yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleriyle ilgili yapılan çalışmalarda, kayyum atanan Boydak Şirketler grubunun yönetim kurulu üyesi firari durumdaki Bekir Boydak'ın Çekmeköy'de bir villada saklandığını belirlendi.

Ekipler, hakkında Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Boydak'ın kaldığı adresi bir süre izlemeye aldı.

Bekir Boydak'ın kaldığı evde yapılan aramadan çıkanlarBekir Boydak'ın kaldığı evde yapılan aramadan çıkanlar

Boydak'ın villada kaldığını kesinleştiren ekipler bu sabah saat 06.00'da operasyon düzenledi. Operasyonda Boydak gözaltına alındı. Villada ise çok sayıda ziynet eşyası ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

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