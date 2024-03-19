Firari FETÖ’cü Bekir Boydak İstanbul’da yakalandı

Bekir Boydak'ın kaldığı evde yapılan aramadan çıkanlar

Boydak'ın villada kaldığını kesinleştiren ekipler bu sabah saat 06.00'da operasyon düzenledi. Operasyonda Boydak gözaltına alındı. Villada ise çok sayıda ziynet eşyası ile yüklü miktarda para ele geçirildi.