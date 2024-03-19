Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan olaylı derbiyle ilgili flaş açıklama! Futbolcularla ilgili soruşturma olacak mı? | Maskeli taraftar yurt dışından
Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylı derbi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, futbolcularla ilgili soruşturmanın söz konusu olmadığını ifade etti. Bakan Tunç ayrıca 38 kişinin kimliğinin tespit edildiğini duyurdu. Ayrıca olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Sahaya atlayan ilk taraftar H.Ç.'nin (20), yurt dışından şehre gelerek stadyuma girdiği öğrenildi.
Süper Lig'in 30'uncu haftasında pazar günü Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Papara Park Stadyumu'nda istenmeyen olaylar yaşandı. Sarı-lacivertli futbolcuların orta sahadaki galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi. Sahaya inen taraftarlardan biri de eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli oyunculara doğru koştu.
Polis ekipleri, yaşanan olaylara ait çok sayıda kamera kaydını incelemeye aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahada meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre, 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.
Gözaltına alınan taraftarlar arasında; sahaya ilk atlayan maskeli H.Ç., Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran O.B., korner direğiyle sarı lacivertli oyunculara doğru koşan E.T. ile müsabaka sonrası sosyal medyada videolu paylaşım yaparak bordo mavili taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şüpheliler yer aldı.
ARKADAŞLARIYLA ALMANYA'DAN GELMİŞ
Yaşanan olaylı derbinin yankıları sürerken, girdiği sahada yerinden söküp eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli ekibe koşan kişinin, başkasının Passolig'i ile maça girdiği öğrenilirken, tribünden atlayıp, yeşil zemine ilk giren maskeli taraftar H.Ç.'nin ise Almanya'dan bazı arkadaşlarıyla kente gelerek stadyuma girdiği belirlendi.
MAÇTAN ÖNCE YUMRUKLU FOTOĞRAF
Polisin Yomra ilçesinde yakalayarak gözaltına aldığı maskeli H.Ç.'nin maçtan dakikalar önce arkadaşlarıyla birlikte maskesiz ellerini yumruk yaparak poz verdiği fotoğrafın sosyal medyada paylaşıldığı ortaya çıktı.
3'Ü MÜFETTİŞ 5 KİŞİLİK BAKANLIK EKİBİ GÖREVDE
Şüphelilerin emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edileceği belirtilirken, İçişleri Bakanlığı 3'ü müfettiş 5 kişilik heyeti, Trabzon'a görevlendirdi. Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan olayları soruşturmak üzere Trabzon'a ulaşan heyet, gün içinde müsabaka öncesi ve sonrası alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını araştıracak. Stadyumdaki tüm güvenlik kamera görüntülerini de izleyecek olan heyet, 12 şüphelinin ifadelerini inceleyip, saha olaylarının birileri tarafından organize edilip, edilmediğini araştıracak.
FUTBOLCULARA SORUŞTURMA OLACAK MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan olaylara ilişkin, "Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara yönelik de soruşturma yapılacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmış. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil." dedi.
Bakan Tunç, Kozan ilçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylara ilişkin açıklama yaptı.
Adana'nın tarih, turizm, ticaret ve tarımla öne çıkan önemli bir il olduğunu belirten Tunç, "Adana'mız en güzeline layık. İnşallah yeni dönemde, 31 Mart'tan sonra Adana'mız gerçek belediyecilik anlamında da hükümetimizle uyumlu bir süreci yakalayacak ve Adanalılar hak ettiği çok daha güzel belediyecilik, şehircilik hizmetlerine inşallah kavuşacak." ifadesini kullandı.
Tunç, bir gazetecinin Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasındaki olaylara ilişkin sorusu üzerine, "Spor sahalarımızda bu tür görüntüleri kabul etmek mümkün değil. Hiç hoş değil. Spor kardeşliktir, barıştır, dostluktur. Dostluğa ve kardeşliğe vesile olması gerekirken düşmanlığa vesile olması kabul edebileceğimiz bir durum değil. O nedenle dünkü Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra çıkan olayları da kabul etmek mümkün değil." diye konuştu.
Adli sürece ilişkin Bakan Tunç, şu değerlendirmede bulundu: "Müsabakadan sonra gözaltılar gerçekleştirildi. Sahaya inen taraftarların, futbolculara yönelik saldırıları sonrasında adli soruşturma hemen başlatıldı. Şu ana kadar 38 kişinin kimlikleri tespit edildi, 12 kişi gözaltına alınmıştı. Kimlikleri tespit edilen kişilerle ilgili de gözaltı süreçleri devam ediyor. O kamera görüntüleri de izlenerek burada kimler bu konuda kusurluysa gerekli adli soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızın yapacağı soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır. Temennimiz, bu tür görüntülerin bir daha olmaması."
Yılmaz Tunç, futbolcularla ilgili soruşturmanın olup olmadığı yönündeki soruyu, "Şu anda futbolcularla ilgili herhangi bir soruşturma söz konusu değil. Burada sahaya giren taraftarların, futbolculara saldıran 38 kişinin ismi tespit edildi. Bunlarla ilgili adli süreç devam ediyor. Futbolcularla alakalı herhangi bir soruşturma söz konusu değil. Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara yönelik de soruşturma yapılacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmış. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil." şeklinde yanıtladı.
Fenerbahçe Kulübünün resmi sayfasında sosyal medyada yer alan paylaşımlarla ilgili bir açıklama olduğunun hatırlatılması üzerine ise Tunç, "Orada bir yanlış anlama söz konusu, Fenerbahçe Kulübümüzün böyle bir açıklaması söz konusu olmuş. Bizim futbolculara yönelik soruşturma açıldığına ilişkin bir beyanımız söz konusu değil. Sosyal medyadaki birtakım yanlış paylaşımlar sonrası oluşan bir yanlış anlamadan kaynaklandığını düşünüyoruz." dedi.
"TÜRKİYE'NİN SUÇ ŞEBEKELERİNDEN ARINMASI NOKTASINDA ÇOK ÖNEMLİ MESAFELER ALINDI"
Suç ve suçlulara yönelik operasyonlara da değinen Tunç, şunları kaydetti: "Şimdi tabii sadece Adana özeli değil. İçişleri Bakanlığımızla koordineli yürüttüğümüz çalışmalar var. Özellikle Türkiye'nin suç şebekelerinden arınması noktasında çok önemli mesafeler alındı. 22 yıldan bu yana bu mücadele gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla bu mücadeleden taviz vermek mümkün değil. Gerek Türk Ceza Kanunu (Madde) 220 anlamında adi suç örgütleri gerekse silahlı suç örgütleri ve terör örgütleriyle mücadelede kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin huzurlu bir geleceğe kavuşması anlamında Türkiye'nin daha huzurlu olması anlamında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, devletimizin tüm kurumları, illerde valilerimiz, adliyelerimiz, hakim, savcılarımız ve yargımız koordineli bir şekilde bu çalışmaları sürdürüyor. Bu çetelerden temizleninceye kadar da bu mücadele devam edecek."
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