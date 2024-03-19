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12 katlı iş merkezinde yangın paniği! Yer: İstanbul

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2024
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12 katlı iş merkezinde yangın paniği! Yer: İstanbul

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan 12 katlı bir iş merkezinin 5'inci katında yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

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