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Ankara’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2024
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Ankara’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

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