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Kahramanmaraş'ta depremde 48 kişinin öldüğü Serdarbey Apartmanı'na ilişkin davanın görülmesine devam edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2024
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Kahramanmaraş’ta depremde 48 kişinin öldüğü Serdarbey Apartmanı’na ilişkin davanın görülmesine devam edildi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 48 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi Serdarbey Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 1 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

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