19 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 19.03.2024
ABONE OL
Hakkari’de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA