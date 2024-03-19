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Samsun'da 3 gün boyunca valizlerle eşya çaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2024 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
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Samsun’da 3 gün boyunca valizlerle eşya çaldı

Samsun'da yabancı uyruklu bir kişi, kapısını kırdığı evden 3 gün boyunca 100 bin liralık eşya çalıp, valizlerle taşıdı.

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