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Yağmurda ıslanan köpeğe yuva yapan öğrenciler yürekleri ısıttı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.03.2024
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Yağmurda ıslanan köpeğe yuva yapan öğrenciler yürekleri ısıttı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde öğrenciler, yağmur ve soğuktan etkilenen köpek için öğretmenleri ile birlikte yuva yaptı.

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