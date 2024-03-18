Çorum’da şehitlik caddesi bayraklarla donatıldı

Başkan Aşgın "Yaklaşık 600 metrelik Şehitlik Caddemiz 4 şeritli geniş bir yol oldu. Ayrıca yaya yolu ve şehitliğimizin yanında 4 bin 300 metrekarelik geniş bir otopark alanı düzenledik. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

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