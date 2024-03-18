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Bolu Alev alev yanan 3 ev ve 1 samanlık 5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.03.2024
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Bolu Alev alev yanan 3 ev ve 1 samanlık 5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü

Bolu’da 3 ahşap ev ve 1 samanlığın küle döndüğü yangın, 5 saatlik çalışma neticesinde söndürüldü. Yangında evleri küle dönen aileler gözyaşı dökerken, Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, “Devlet sizin yanınızda, gereken yapılacaktır” diyerek aileleri teselli etti.

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