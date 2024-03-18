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Siirt’te araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.03.2024 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
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Siirt’te araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Siirt’in Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin arından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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